Иностранные дипломаты соболезнуют в связи с очередной годощиной Хаджалинской резни
Иностранные дипломаты соболезнуют в связи с очередной годощиной Хаджалинской резни
Послы США, Великобритании, Евросоюза, Украины и посольство Франции выразили соболезнования в связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии.
"Сегодня мы разделяем горе азербайджанского народа и чтим память сотен людей, погибших в Ходжалы в 1992 году. От имени США я выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в Ходжалы и разделяю горе вынужденных переселенцев. Наш долг – работать ради мира в регионе и гарантировать, чтобы подобные трагедии не повторились», – написал посол США Марк Либби в своем аккаунте в Твиттер.
Посол Великобритании Фергюс Оулд сообщил написал, что «вместе со всеми азербайджанцами чтит память жертв Ходжалинской трагедии».
Посол Евросоюза Петер Михалко написал: «Скорбим по жертвам ужасной трагедии в Ходжалы: женщинах, мужчинах, детях, стариках, и мы храним память о всех них. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял свои семьи, друзей и дома в Ходжалы. Нам всем необходимо продолжать работать вместе и делать все для примирения и прочного мира, чтобы такие трагедии никогда больше не повторились».
Посол Украины Владислав Каневский написал: «В этот день невыразимая боль и уныние переполняют наши сердца. Трагедия Ходжали запечатлелась как одна из самых трагических страниц современного периода истории.
Мог ли кто-нибудь представить, что события могут повториться в XXI веке в центре Европы?
То, что сегодня делает РФ против Украины, в очередной раз доказывает - безнаказанность порождает новые преступления!»
Посольство Франции опубликовало следующую запись: «Сегодня мы вместе со всем азербайджанским народом, отмечающим Ходжалинскую трагедию. Что подобные зверства более не повторялись, надо стремиться к восстановлению мира в регионе».
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