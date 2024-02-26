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(6 часов назад)
Иностранные дипломаты соболезнуют в связи с очередной годощиной Хаджалинской резни

Иностранные дипломаты соболезнуют в связи с очередной годощиной Хаджалинской резни

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иностранные дипломаты соболезнуют в связи с очередной годощиной Хаджалинской резни

Послы США, Великобритании, Евросоюза, Украины и посольство Франции выразили соболезнования в связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

"Сегодня мы разделяем горе азербайджанского народа и чтим память сотен людей, погибших в Ходжалы в 1992 году. От имени США я выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в Ходжалы и разделяю горе вынужденных переселенцев. Наш долг – работать ради мира в регионе и гарантировать, чтобы подобные трагедии не повторились», – написал посол США Марк Либби в своем аккаунте в Твиттер.

Посол Великобритании Фергюс Оулд сообщил написал, что «вместе со всеми азербайджанцами чтит память жертв Ходжалинской трагедии».

Посол Евросоюза Петер Михалко написал:  «Скорбим по жертвам ужасной трагедии в Ходжалы: женщинах, мужчинах, детях, стариках, и мы храним память о всех них. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял свои семьи, друзей и дома в Ходжалы. Нам всем необходимо продолжать работать вместе и делать все для примирения и прочного мира, чтобы такие трагедии никогда больше не повторились».

Посол Украины Владислав Каневский  написал: «В этот день невыразимая боль и уныние переполняют наши сердца. Трагедия Ходжали запечатлелась как одна из самых трагических страниц современного периода истории.

Мог ли кто-нибудь представить, что события могут повториться в XXI веке в центре Европы?

То, что сегодня делает РФ против Украины, в очередной раз доказывает - безнаказанность порождает новые преступления!»

Посольство Франции опубликовало следующую запись: «Сегодня мы вместе со всем азербайджанским народом, отмечающим Ходжалинскую трагедию. Что подобные зверства более не повторялись, надо стремиться к восстановлению мира в регионе».

 

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