У арестованного активиста М.Оруджева возникли проблемы со здоровьем
У арестованного активиста М.Оруджева возникли проблемы со здоровьем
Состояние арестованного члена альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Мохйаддина Оруджева возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщила Turan его мать Тарана Оруджева.
Она отметила, что в октябре 2023 г. после административного ареста его длительное время содержали под открытым небом и он простудил почки. В период ареста его не обследовали, а просто давали обезболивающие. После освобождения активист лечился, но из-за нового ареста в декабре 2023 года лечение было прервано.
По словам матери Оруджева, в настоящее время у него усилились боли в почках. Ему отказывают в госпитализации. Адвокат завтра вновь обратится спросьбой о его госпитализации.
Активист жалуется также и на условия содержания. «В камере, рассчитанной на 4-5 заключенных, содержат 18 человек. Они спят по очереди», - сказала мать активиста.
*Оруджев был арестован 13 декабря 2023 г. по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ст. 234.4.3 УК Азербайджана). Ранее, в октябре 2023 г. он был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.
После освобождения Оруджев заявил, что настоящей причиной его ареста является критика властей в социальных сетях. Он пожаловался также на избиение и бесчеловечное обращение в полиции.
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