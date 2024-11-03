Ирано-азербайджанские военные учения «AZIREX-2024» (обновлено)
Согласно протоколу по военному и военно-техническому сотрудничеству между Минобороны Азербайджана и Генштабом ВС Ирана, будут проведены тактические учения “AZIREX-2024” с участием военных кораблей Ирана и Азербайджана.
2 ноября личный состав и боевые корабли ВМС Азербайджана прибыли иранский порт Энзели.
Два корабля ВМС Азербайджана и более 100 человек личного состава примут участие в учениях «Поиск и спасение на море», которые пройдут в иранском секторе Каспийского моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана вечером 3 ноября.
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2024-11-03 14:15
Иран и Азербайджан проведут совместные поисково-спасательные учения на Каспии
В понедельник , 4 ноября Иран и Азербайджан проведут совместные поисково-спасательные учения на Каспии, сообщило Минобороны Ирана.
Совместные поисково-спасательные учения под названием «AZIREX2024» пройдут под лозунгом сотрудничества во имя мира и дружбы.
Цель учений — укрепление коллективной безопасности в регионе и расширение многостороннего сотрудничества между прибрежными странами, а также демонстрация доброй воли и возможностей этих стран в поддержке морской безопасности, говорится в сообщении.
Иранская сторона не сообщает о количестве сил и средств, участвующих в учениях, а также о мероприятиях в рамках учений.
Официальный Баку пока не сообщил о проведении подобных учений.
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