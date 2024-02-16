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(6 часов назад)
Иран против присутствия иностранцев в регионе

Иран против присутствия иностранцев в регионе

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Иран против присутствия иностранцев в регионе

Иран  против присутствия иностранцев в регионе под предлогом решения проблем. Об этом в четверг заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая в Тегеране вице-премьера Армении Мгера Григоряна, сообщает агентство ИРНА.

Вмешательство посторонних в региональные проблемы не только не приводит к каким-либо решениям, но и порождает более серьезные проблемы,  сказал Раиси, не уточнив, кого он имеет в виду.

Раиси  приветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и выразил готовность обеспечить стратегическую безопасность Кавказского региона.

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