Иран против присутствия иностранцев в регионе под предлогом решения проблем. Об этом в четверг заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая в Тегеране вице-премьера Армении Мгера Григоряна, сообщает агентство ИРНА.

Вмешательство посторонних в региональные проблемы не только не приводит к каким-либо решениям, но и порождает более серьезные проблемы, сказал Раиси, не уточнив, кого он имеет в виду.

Раиси приветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и выразил готовность обеспечить стратегическую безопасность Кавказского региона.