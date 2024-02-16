Иран против присутствия иностранцев в регионе
Иран против присутствия иностранцев в регионе
Иран против присутствия иностранцев в регионе под предлогом решения проблем. Об этом в четверг заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая в Тегеране вице-премьера Армении Мгера Григоряна, сообщает агентство ИРНА.
Вмешательство посторонних в региональные проблемы не только не приводит к каким-либо решениям, но и порождает более серьезные проблемы, сказал Раиси, не уточнив, кого он имеет в виду.
Раиси приветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и выразил готовность обеспечить стратегическую безопасность Кавказского региона.
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