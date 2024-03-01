Италия пригласила Азербайджан на встречу министров экологии стран G7

Президент Ильхам Алиев сегодня принял, находящегося с визитом в Азербайджане министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратину.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи гость отметил, что в этом году его страна выступает в качестве председателя G7.

В этой связи итальянский министр подчеркнул важность участия азербайджанской стороны, принимающей COP29, на специальной встрече министров экологии и минеральных ресурсов стран G7.

Он передал Азербайджану приглашение на участие в этой министерской встрече.

В ходе встречи было обсуждены экономические связи между двумя странами. В этой связи с удовлетворением было отмечено сотрудничество с Азербайджаном многих итальянских компаний, в том числе Ansaldi, Leonardo, Maire Tecnimont и др.

Также было указано на деятельность итальянских компаний на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества.