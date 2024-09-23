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(9 часов назад)
Избраны председатели постоянных комитетов парламента

Избраны председатели постоянных комитетов парламента

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Избраны председатели постоянных комитетов парламента

На первом пленарном заседании Милли Меджлиса VII созыва избраны председатели постоянных комитетов парламента.

Али Гусейнли сохранил должность председателя комитета по правовой политике и государственному строительству.

Однако в парламенте прошлого созыва он совмещал эту должность с постом первого вице-спикера.

Сиявуш Новрузов возглавил комитет по региональным вопросам.

Анар Искендеров избран председателем комитета по науке и образованию.

Арзу Нагиев стал главой комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Захид Орудж вновь возглавил комитет по правам человека, Садиг Гурбанов стал председателем  комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

 Азер Амирасланов будет руководить комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а Тахир Рзаев – комитетом  по аграрной политике.

Муса Гулиев сохранил пост главы  комитета по труду и социальной политике.

 Полад Бюльбюльоглу возглавил  комитет по культуре, Самед Сеидов в очередной раз возглавил  комитет по международным отношениям и межпарламентским связям. Ахлиман Амирасланов остался на посту  комитета по здравоохранению, а Хиджран Гусейнова – комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Шахин Исмаилов – возглавил комитет молодежи и спорта, а представителю парламентского меньшинства Фазилю Мустафе отведен пост главы  комитета по общественным объединениям и религиозным учреждениям.

На заседании парламента были утверждены также заместители  председателем комитетов.

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