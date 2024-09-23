На первом пленарном заседании Милли Меджлиса VII созыва избраны председатели постоянных комитетов парламента.

Али Гусейнли сохранил должность председателя комитета по правовой политике и государственному строительству.

Однако в парламенте прошлого созыва он совмещал эту должность с постом первого вице-спикера.

Сиявуш Новрузов возглавил комитет по региональным вопросам.

Анар Искендеров избран председателем комитета по науке и образованию.

Арзу Нагиев стал главой комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Захид Орудж вновь возглавил комитет по правам человека, Садиг Гурбанов стал председателем комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Азер Амирасланов будет руководить комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а Тахир Рзаев – комитетом по аграрной политике.

Муса Гулиев сохранил пост главы комитета по труду и социальной политике.

Полад Бюльбюльоглу возглавил комитет по культуре, Самед Сеидов в очередной раз возглавил комитет по международным отношениям и межпарламентским связям. Ахлиман Амирасланов остался на посту комитета по здравоохранению, а Хиджран Гусейнова – комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Шахин Исмаилов – возглавил комитет молодежи и спорта, а представителю парламентского меньшинства Фазилю Мустафе отведен пост главы комитета по общественным объединениям и религиозным учреждениям.

На заседании парламента были утверждены также заместители председателем комитетов.