Известный писатель  призвал  генерального прокурора разобраться в его деле

Известный писатель Акрам Айлисли обратился с открытом письмом к генеральному прокурору Кямрану Алиеву в связи с возбужденным против него 8 лет назад уголовного дела.

Управлением полиции на транспорте начало против него уголовное дело по ст. 315.1 (применение насилия против представителя власти) УК и направило его для расследования в Бакинскую прокуратуру.

«Если действительно есть уголовное дело, то в чем причина такого длительного затягивания следствия?», - задается вопросом писатель.

Указав на свой 87-летний возраст, Айлисли напоминает о своих заслугах, награждении его орденом «Истиглал», десятках своих художественных произведениях, изданных в 30 странах мира.

«Вот уже более 8 лет я вынужден жить на своей родине без документов и прав. Изъятие моего удостоверения личности создает множество бытовых проблем», - отмечает Айлисли, называя подобное отношение «безнравственным».

Айлисли рассчитывает, что генеральный прокурор примет меры, чтобы положить конец этой «следственной волоките».

Айлисли отмечает также, что публично распространяет свое письмо, поскольку месяц назад обращался к генеральному прокурору, но не получил ответа.

Напомним, что проблемы у Акрама Айлисли начались в 2012 году, когда он опубликовал роман «Каменные сны», где не описал начало армяно-азербайджанского конфликта в конце 80-х годов.

В 2013 году он издал трилогию «Грандиозная пробка», в которой изобличал советские и нынешние политические нравы в Азербайджане.

После этого в Азербайджане началась травля писателя , он лишен всех наград и привилегий и объявлен предателем.

В марте 2016 года Айлисли не позволили вылететь на Международный форум литераторов в Венеции и возбудили уголовное дело, обвинив в насилит против сотрудника таможни.