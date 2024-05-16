Посол ЕС подчеркнул важность гражданского общества и независимых медиа

Европейский союз является основным экономическим партнером Азербайджана в сфере торговли, прямых иностранных инвестиций и в нефтяной промышленности. Об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петер Михалко накануне на мероприятии, посвященном Дню Европы.

ЕС поддерживает прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном, и продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании территории.

Касаясь предстоящей климатической конференции COP29 в Баку, Михалко отметил, что ЕС приветствует приверженность Азербайджана развитию своего потенциала в области возобновляемых источников энергии и планы по экспорту «зеленой энергии» в Европу.

Михалко отметил важность роли гражданского общества и независимых медиа.

Касаясь современных вызовов, с которыми сталкивается Европа, он акцентировал внимание на «захватнической войне России».

«Украинский народ защищается от жестокой агрессии России. Мы всеми силами поддерживаем Украину, применяем совместный подход по введению санкций против России, укреплению нашей обороноспособности, снижению энергетической зависимости и создания более сильной экономической базы», - сказал Михалко.

В свою очередь, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сфокусировал внимание на приоритетах партнерства ЕС с Азербайджаном, охватывающих «различные сферы, в том числе экономическое развитие, энергетическую безопасность, изменение климата».

Министр также подчеркнул важность подписанного между Азербайджаном и ЕС документа «стратегического партнерства в области энергетической безопасности».