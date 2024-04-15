Как и когда Израиль ответит Ирану?

Как и когда Израиль ответит Ирану?

Вечером в воскресенье завершилось заседание израильского военного кабинета — оно продолжалось несколько часов, но, как сообщают источники западных и израильских СМИ, окончательное решение о том, как Израиль ответит на атаку Ирана, пока не принято.

Как пишет CNN, израильские власти намерены ответить, но еще не определились со сроками и масштабами, а военным, по словам анонимного собеседника телекомпании, поручено продумать дополнительные варианты ответа.

По словам аналитика CNN Барака Равида, израильские министры Бени Ганц и Гади Айзенкот выступали за быстрые действия, но после телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом было решено отложить ответ до понедельника.

Издание Times of Israel сообщает, что заседание военного кабинета продолжалось почти три часа. По данным 12-го канала израильского телевидения, кабинет соберется вновь в ближайшее время.

По словам американских официальных лиц, Джо Байден призвал Нетаньяху тщательно обдумать ответ. Белый дом также предупредил Израиль, что США не будут участвовать в ответных ударах по Ирану, сообщали чиновники в Вашингтоне.

В ходе ряда выступлений на американских телеканалах представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США дали понять Израилю, что стремятся избежать эскалации конфликта. Представители администрации говорили, что такое же послание было передано Ирану по дипломатическим каналам.