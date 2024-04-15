Казахстан предлагает свое посредничество для заключения мирного договора между Баку и Ереваном

Казахстан предлагает свою площадку Баку и Еревану для проведения переговоров о мире

Астана приветствует стремление Еревана и Баку заключить мирный договор и готова предоставить площадку для переговоров. Об этом заявил 15 апреля в Ереване президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Наша основная цель - сблизить дружеские нам страны, открыть дороги для мира и устойчивой стабильности в регионе", - сказал Токаев.

Он отметил, что Астана приветствует стремление Еревана и Баку к заключению мирного соглашения.

Токаев назвал Армению надежным партнером на Южном Кавказе и позиции Армении и Казахстана по ряду актуальных региональных вопросов близки.