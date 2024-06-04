Камала Харрис будет представлять США на Саммите мира для Украины
США на Саммите мира для Украины будет представлять Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан на следующей неделе отправятся в Швейцарию для участия в Саммите мира для Украины, сообщил в понедельник Белый дом.
"Вице-президент подчеркнет приверженность администрации США поддержке Украины для обеспечения справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН", - заявила представитель вице-президента Кирстен Аллен.
На вопрос TURAN, намерен ли госсекретарь Энтони Блинкен сопровождать Харрис в Швейцарии, официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер уклонился от ответа.
Что касается заявлений президента Украины, что Россия и Китай пытаются сорвать саммит, Миллер сказал, что Китай может сыграть позитивную роль в прекращении конфликта. Однако сейчас Китай участвует в восстановлении российской оборонно-промышленной базы.
«Мы разъясняем Китаю, что возражаем против этих действий, и будем привлекать к ответственности участвующих в этом", - заключил Миллер.
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