  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny200 C
  • Среда, 5 июнь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Камала Харрис будет представлять США на Саммите мира для Украины

Камала Харрис будет представлять США на Саммите мира для Украины

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США на Саммите мира для Украины будет представлять Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан на следующей неделе отправятся в Швейцарию для участия в Саммите мира для Украины, сообщил в понедельник Белый дом.

"Вице-президент подчеркнет приверженность администрации США поддержке Украины для обеспечения справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН", - заявила представитель вице-президента Кирстен Аллен.

На вопрос TURAN, намерен ли госсекретарь Энтони Блинкен сопровождать Харрис в Швейцарии, официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер уклонился от ответа.

Что касается заявлений президента Украины, что Россия и Китай пытаются сорвать саммит, Миллер сказал, что Китай может сыграть позитивную роль в прекращении конфликта. Однако сейчас Китай участвует в восстановлении российской оборонно-промышленной базы.

«Мы разъясняем Китаю, что возражаем против этих действий, и будем привлекать к ответственности участвующих в этом", - заключил Миллер.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей