США «не колеблясь» привлекут грузинских лидеров к ответственности за закон об «иноагентах»
США «не колеблясь» привлекут грузинских лидеров к ответственности за закон об «иноагентах»
Соединенные Штаты подтвердили обеспокоенность принятием в Грузии пророссйиского закона об "иностранных агентах", заявив, что примут меры против грузинского правительства, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.
«Мы весьма обеспокоены тем, что этот закон уводит Грузию от демократического курса и может подавить гражданское общество и задушить свободу объединений и выражения мнений. Все это фундаментально меняют отношения США и Грузии», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, отвечая на вопросы корреспондента Turan.
Официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе пригрозили привлечь грузинских лидеров к ответственности за принятие этого закона.
Миллер напомнил, что США уже начали пересмотр своих отношений с Грузией. «Мы объявили о новой санкционной политике, индивидуальные санкции пока не ведены, но мы ясно дали понять, что без колебаний введем их», - сказал Миллер.
На вопрос TURAN, почему госсекретарь Блинкен не упомянул Грузию во время своего последнего визита в Восточную Европу, Миллер ответил так: «Госсекретарь только что опубликовал заявление, где сказано о комплексном пересмотре нашей политики в отношении Грузии. Это ставит под вопрос сотни миллионов долларов помощи, которую мы предоставляем Грузии. Он также объявил о новой политике ограничения виз».
На прошлой неделе Блинкен объявил, что любое лицо, подрывающее демократические процессы или институты в Грузии, а также ближайшие члены его семьи, могут быть лишены права получить американские визы.
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