Масштабы обмеления Каспия с космоса
Казахстан дает зеленый свет Научно-исследовательскому институту Каспийского моря для решения экологических проблем
В качестве важного шага для решению насущных экологических проблем в регионе Правительство Республики Казахстан первым из прикаспийских стран официально санкционировало создание Научно-исследовательского института Каспийского моря. Это ключевое решение последовало за октябрьским заявлением Министерства водных ресурсов и ирригации, в котором излагались его планы по созданию научно-исследовательского подразделения, посвященного Каспийскому морю. Об этом сообщает «Казинформ».
Мандат института охватывает всестороннее изучение экологических проблем, с которыми сталкивается Каспийское море, включая тревожное снижение уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыбы, сохранение популяции каспийских тюленей, ихтиофауны и более широкое экологическое состояние морских вод и береговой линии.
Важнейшим направлением исследований института будет развитие тесного сотрудничества с коллегами из других прикаспийских государств. Эти совместные усилия были предприняты на волне опасений, высказанных министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым, который в ноябре сообщил, что уровень воды в Каспийском море за последние пять лет снизился на 69 сантиметров. Отвечая на этот общий вызов, все прикаспийские государства сплотились вокруг инициативы Азербайджана по формированию экспертной группы для всестороннего изучения проблемы, разработки адаптационных мер и формулирования рекомендаций по управлению бассейном.
В январе министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что повторяющаяся проблема обмеления Каспийского моря требует коллективных действий от всех прикаспийских стран. Для решения этих проблем Министерство усердно создает научно-исследовательский институт, который будет изучать не только морскую воду и промышленное использование, но и проблемы, связанные с окружающей средой и климатом. Планируется, что институт начнет свою деятельность в первом квартале этого года, взяв на себя обязательство предоставлять научные данные и решения для смягчения возникающих последствий деятельности человека на Каспийском море.
Данные, полученные в результате исследовательской деятельности института, послужат основополагающей основой для разработки комплексных мер государственными и местными исполнительными органами, что еще раз подчеркнет приверженность Казахстана устойчивому управлению окружающей средой в Каспийском регионе.
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