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(7 часов назад)
МВД опровергает сообщения о задержании блогера Арзу Саядоглу полицией

МВД опровергает сообщения о задержании блогера Арзу Саядоглу полицией

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

МВД опровергает сообщения о задержании блогера Арзу Саядоглу полицией

Судьба, исчезнувшего несколько дней назад блогера Арзу Саядоглу остаётся неизвестной.

Накануне активисты заявили, что Саядоглу перестал выходить на связь после того, как выступил в эфире он-лайн издания Azad Soz, где резко раскритиковал власти Азербайджана и призвал граждан к антиправительственным протестам. Они предположили, что Саядоглу задержан полицией.

Однако сегодня МВД опровергло эту информацию.

Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы, Арзу Саядоглу не задерживался сотрудниками полиции.

Активисты не исключают, что Саядоглу мог быть задержан другими силовыми ведомствами.

 

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