МВД опровергает сообщения о задержании блогера Арзу Саядоглу полицией
МВД опровергает сообщения о задержании блогера Арзу Саядоглу полицией
Судьба, исчезнувшего несколько дней назад блогера Арзу Саядоглу остаётся неизвестной.
Накануне активисты заявили, что Саядоглу перестал выходить на связь после того, как выступил в эфире он-лайн издания Azad Soz, где резко раскритиковал власти Азербайджана и призвал граждан к антиправительственным протестам. Они предположили, что Саядоглу задержан полицией.
Однако сегодня МВД опровергло эту информацию.
Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы, Арзу Саядоглу не задерживался сотрудниками полиции.
Активисты не исключают, что Саядоглу мог быть задержан другими силовыми ведомствами.
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