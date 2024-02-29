Конфискованное имущество бывшего генерала МНБ выставлено на продажу
Конфискованное имущество бывшего генерала МНБ выставлено на продажу
Конфискованное имущество, осужденного к тюремному заключению, бывшего начальника следственного управления упраздненного в 2015 г. Министерства национальной безопасности, генерала Мовлана Шихалиева выставлено на продажу.
Информация об этом распространена в социальных сетях.
При этом супруга опального генерала Айбениз Шихалиева, его сын Эльгюн Шихалиев и дочь Самира Алиева обратились с Наримановский районный суд с жалобой на это решение.
Шихалиев был осужден к 12 годам лишения свободы по обвинениям в создании организованной преступной группы, фальсификации доказательств, получении взяток.
Суд постановил конфисковать принадлежащее ему и членам его семьи имущество на 7 млн. 738 тыс. 17 манат.
Речь идет об объектах недвижимости, в том числе квартир, дачных домов, коммерческих объектов, земельных участков.
Политика
-
- 29 февраль 2024, 22:54
В четверг Соединенные Штаты отреагировали на сообщения о том, что российские оккупанты незаконно задержали гражданина Грузии в Карели.
-
- 29 февраль 2024, 17:19
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 28-29 февраля провели переговоры на Villa Borsig в Берлине. Министры и члены делегаций обсудили положения проекта двустороннего «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений», сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
-
- 29 февраль 2024, 16:14
1 марта в Баку пройдет 10-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
-
- 29 февраль 2024, 13:00
29 февраля Freedom House опубликовала доклад под названием: «Мировая свобода: растущий ущерб от незаконных выборов и вооруженных конфликтов». В отчете Азербайджан указан в числе несвободных стран, набрав лишь 7 баллов из 100 возможных в глобальном индексе свободы. В докладе оценивается доступ к политическим правам и гражданским свободам в 210 странах и территориях.
Написать отзыв