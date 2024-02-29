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(33 минуты назад)
Конфискованное имущество бывшего генерала МНБ выставлено на продажу

Конфискованное имущество бывшего генерала МНБ выставлено на продажу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Конфискованное имущество бывшего генерала МНБ выставлено на продажу

Конфискованное имущество, осужденного к  тюремному заключению, бывшего начальника следственного управления упраздненного в 2015 г. Министерства национальной безопасности, генерала  Мовлана Шихалиева выставлено на продажу.

Информация об этом распространена в социальных сетях.

При этом супруга опального генерала Айбениз Шихалиева, его сын Эльгюн Шихалиев и дочь Самира Алиева обратились с Наримановский районный суд с жалобой на это решение.

Шихалиев был осужден к 12 годам лишения свободы по обвинениям в создании организованной преступной группы, фальсификации доказательств, получении взяток.

Суд постановил конфисковать принадлежащее ему и членам его семьи имущество на 7 млн. 738 тыс. 17 манат.

Речь идет об объектах недвижимости, в том числе квартир, дачных домов, коммерческих объектов, земельных участков.

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