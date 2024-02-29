"Правительство "обленилось", считая, что  проживающие за границей граждане будут посылать деньги..."

Евлахская женщина: "Мой муж больше не может отправлять деньги из России"

В обзоре денежно-кредитной политики Центрального банка на 2023 год было обнаружено значительное сокращение притока наличных в Азербайджан, что вызвало тревогу по поводу экономической устойчивости страны. Отчет показал ошеломляющее сокращение денежных переводов на 54,3% по сравнению с предыдущим годом, при этом общий приток составил 1,655 миллиарда долларов, что резко контрастирует с 3,62 миллиардами долларов, зафиксированными в 2022 году. Примечательно, что на долю России, исторически являющейся основным источником, в предыдущем году пришлось 82% переводов.

Этот спад денежных переводов подчеркивает сложное взаимодействие экономических факторов, усугубляемое глобальными потрясениями и региональными конфликтами. Поскольку многие граждане Азербайджана ищут возможности за границей, особенно в России, в качестве трудовых мигрантов, поток денежных переводов на родину долгое время служил спасательным кругом для семей и сообществ. Однако свидетельства таких местных жителей, как Эльнара Мамедова, проливают свет на последствия этого спада для человека, поскольку экономическая неопределенность за рубежом снижает способность поддерживать близких в Азербайджане.

Руфат Гулиев, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, подчеркнул более широкий глобальный контекст, формирующий этот экономический спад. В интервью Turan он объяснил спад волновыми эффектами пандемии, усугубленными геополитической напряженностью, такой как российско-украинский конфликт и последующие санкции. Такие потрясения отразились на экономике всех стран, сдерживая экономический рост и уменьшая возможности для азербайджанских мигрантов за рубежом.

Выводы Гулиева отражают отрезвляющую реальность, когда замедление экономического роста за рубежом отражается на родине, усиливая социальные и экономические проблемы. По мере сокращения денежных переводов растет давление на местную экономику, усугубляя инфляционные тенденции и снижая покупательную способность. Последствия ужасны, особенно для уязвимых групп населения, средства к существованию которых зависят от этих переводов.

Экономист Натиг Джафарли в интервью Радио Азадлыг поддержал эти опасения, отметив постепенное снижение притока денежных переводов и предостерегая от чрезмерно оптимистичных прогнозов. На фоне вялой российской экономики перспективы возобновления денежных переводов кажутся туманными, что требует пересмотра экономических стратегий для повышения внутренней устойчивости.

Критически важно, что это сокращение денежных переводов представляет собой фундаментальную проблему для социальной структуры Азербайджана, выявляя системные уязвимости, замаскированные многолетней зависимостью от внешних притоков. Замечание экономиста относительно самоуспокоенности правительства в выполнении социальных обязательств посредством денежных переводов подчеркивает тревожную реальность. Чрезмерная зависимость от внешних источников дохода способствовала формированию культуры зависимости, в результате чего общины оказались плохо подготовленными к преодолению экономических спадов.

Поскольку Азербайджан сталкивается с последствиями сокращения денежных переводов, перед политиками встает настоятельная необходимость уделить приоритетное внимание оживлению внутренней экономики. Призыв эксперта к активным мерам по стимулированию экономической активности, включая повторное открытие сухопутных границ, находит отклик как разумный шаг к стимулированию роста в приграничных регионах.

Тем не менее, нежелание правительства отменить пограничные ограничения поднимает вопросы о его приверженности восстановлению экономики и более широкой региональной интеграции. Хотя соображения безопасности могут требовать осторожности, продолжающееся бездействие рискует еще больше изолировать Азербайджан от жизненно важных торговых и экономических возможностей, усугубляя те самые проблемы, которые стремятся решить политики.

В этой атмосфере неопределенности Азербайджан стоит на перепутье, готовый наметить путь к экономической устойчивости или поддаться ловушкам самоуспокоенности. Сокращающийся поток денежных переводов служит громким призывом к решительным действиям, побуждающим заинтересованные стороны противостоять укоренившимся факторам уязвимости и стремиться к будущему устойчивого роста и процветания.