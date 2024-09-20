Конституционный суд 21 сентября подведет итоги парламентских выборов
Конституционный суд 21 сентября подведет итоги парламентских выборов
Пленум Конституционного суда Азербайджана 21 сентября в 15.00 рассмотрит результаты внеочередных выборов в Милли Меджлис.
После проверки материалов, представленных из ЦИК, Конституционный суд подведет окончательные итоги выборов.
Досрочные парламентские выборы состоялись 1 сентября.
Согласно предварительным результатам, в 125-местный парламент проходят 68 членов правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), возглавляемой Ильхамом Алиевым, 44 так называемых «независимых» кандидатов, известных провластной позицией, а также 13 представителей еще 10 политических партий.
Явка на выборах составила 37,27%.
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