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(4 часа назад)
Конституционный суд 21 сентября подведет итоги парламентских выборов

Конституционный суд 21 сентября подведет итоги парламентских выборов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Конституционный суд 21 сентября подведет итоги парламентских выборов

Пленум Конституционного суда Азербайджана 21 сентября в 15.00 рассмотрит результаты внеочередных выборов в Милли Меджлис.

После проверки материалов, представленных из ЦИК, Конституционный суд подведет окончательные итоги выборов.

Досрочные парламентские выборы состоялись 1 сентября.

Согласно предварительным результатам, в 125-местный парламент проходят 68 членов правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), возглавляемой Ильхамом Алиевым, 44  так называемых «независимых» кандидатов, известных провластной позицией, а также 13 представителей еще 10 политических партий.

Явка на выборах составила 37,27%.

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