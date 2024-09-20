20 сентября в Азербайджане – День государственного суверенитета
20 сентября в Азербайджане – День государственного суверенитета
20 сентября в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.
Сегодня исполнился год со дня проведения военной операции в Карабахе, завершившейся полной деоккупацией территорий Азербайджана.
В ходе боевых действий, продолжавшихся менее суток, остаткам армянских военных сил был нанесен сокрушительный удар.
Во избежание полного разгрома они сложили оружие и покинули регион. Сепаратистский режим пал. Его действующие и бывшие лидеры, причастные к военным преступлениям были арестованы.
23-часовая операция привела к восстановлению конституционного порядка и полного контроля Азербайджана над территорией, которая была предметом многолетнего конфликта после оккупации Арменией в начале 1990-х годов.
В ходе конфликта начала 1990-х годов Армения захватила 20% международно-признанной территории Азербайджана, включая бывший нагорно-карабахский регион, что привело к широкомасштабной этнической чистке азербайджанцев и достигло кульминации в Ходжалинской резне.
Война 2020 года в Карабахе, известная также как 44-дневная война, привела к тому, что Азербайджан вернул себе большую часть своих земель. А операции 19-20 сентября 2023 года завершили полную деоккупацию территорий Азербайджана.
В ознаменование восстановления территориальной целостности Азербайджана президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 20 сентября Днем государственного суверенитета.
При этом, 20 сентября остается в календаре как рабочий день.
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