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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Переговоры Керима Велиева с Каво Драгоне

В Риме состоялись переговоры начальников штабов вооруженных сил Италии и Азербайджана – Каво Драгоне и Керима Велиева.

В ходе встреч тет-а-тет и в расширенном составе были обсуждены  перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и вопросы региональной безопасности.

Отметим, что Драгоне недавно был назначен главой Военного комитета НАТО.

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