Переговоры Керима Велиева с Каво Драгоне

В Риме состоялись переговоры начальников штабов вооруженных сил Италии и Азербайджана – Каво Драгоне и Керима Велиева.

В ходе встреч тет-а-тет и в расширенном составе были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и вопросы региональной безопасности.

Отметим, что Драгоне недавно был назначен главой Военного комитета НАТО.