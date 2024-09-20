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Переговоры Керима Велиева с Каво Драгоне
В Риме состоялись переговоры начальников штабов вооруженных сил Италии и Азербайджана – Каво Драгоне и Керима Велиева.
В ходе встреч тет-а-тет и в расширенном составе были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и вопросы региональной безопасности.
Отметим, что Драгоне недавно был назначен главой Военного комитета НАТО.
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