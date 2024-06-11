Конвоиры подвергли Ульви Гасанлы физическому давлению

Директор он-лайн издания Abzas Media Ульви Гасанлы 6 июня был подвергнут насилию, когда его вывозили из суда обратно в СИЗО, сообщили Turan его близкие.

По их словам, руки Гасанлы были закованы в наручники сзади.

При этом конвоиры, приподняли его руки в верх, а голову нагнули вниз.

Когда Гасанлы запротестовал против него применили силу.

Близкие Гасанлы сказали, что это уже второй случай подобного обращения с ним.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

Директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров расценил подобное обращение с арестованным, как нарушение прав, гарантированных Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав человека.

Он указал, что суды над журналистами проводятся в обстановке жестких мер «безопасности», пришедших их поддержать людей, а также репортеров освещающих дела коллег, не подпускают близко к зданиям судов.

Правозащитник назвал это показателем нетерпимости власти к свободной журналистике.

* С 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников издания Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения, связав уголовное дело с расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.