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(3 часа назад)
Конвоиры подвергли Ульви Гасанлы физическому давлению

Конвоиры подвергли Ульви Гасанлы физическому давлению

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Конвоиры подвергли Ульви Гасанлы физическому давлению

Директор он-лайн издания Abzas Media Ульви Гасанлы 6 июня  был подвергнут насилию, когда его вывозили из суда обратно в СИЗО, сообщили Turan его близкие.

По их словам, руки Гасанлы были закованы в наручники сзади.

При этом конвоиры, приподняли его руки в верх, а голову нагнули вниз.

Когда Гасанлы запротестовал против него применили силу.

Близкие Гасанлы сказали, что это уже второй случай подобного обращения с ним.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

Директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров расценил  подобное обращение с арестованным, как нарушение прав, гарантированных Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав человека.

Он указал, что суды над журналистами проводятся в обстановке жестких мер «безопасности», пришедших их поддержать людей, а также репортеров освещающих дела коллег, не подпускают близко к зданиям судов.

Правозащитник назвал это показателем нетерпимости власти к свободной журналистике.

* С 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников издания Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения, связав уголовное дело с  расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.

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