Агиля Гумбатова жестоко наказали за желание быть в списке помилованных

10 июня супруга политзаключенного Агиля Гумбатова – Айгюн заявила, что проведет 11 июня акцию протеста, если администрация 2-й колонии не прояснит судьбу ее мужа. В тот же день вечером активист позвонил домой, впервые за 15 дней. Об этом Айгюн Гумбатова сообщила агентству Turan.

По ее словам, родственники других осужденных передали ей, что ее мужа посадили в карцер за то, что он протестовал против отсутствия политзаключенных в списке помилованных главой государства в мае.

На запрос супруги в Пенитенциарную службу о судьбе мужа, ей сказали что с ним все в порядке.

"Вчера Агиль по телефону рассказал, что просился на встречу с пришедшими в 2-ю колонию членами комиссией по помилованию. Члены комиссии его не приняли, и тогда Агиль выразил протест, называя президента И.Алиева виновником мучений политических заключенных. Его увели в другое место, где несколько охранников избили его и еще одного заключенного. Затем избитых увезли в центральную тюремную больницу. Там они один час их держали голыми на бетонном полу, после чего Агиля заключили в карцер на 15 дней.

В карцере Агиль в течение 15 дней проводил голодовку и только пил виду. Он поинтересовался у начальника учреждения,- когда его вернут в колонию?Тот ответил, что указания о его возвращении не было, но он может только позвонить домой", - сказала А.Гумбатова.

В Пенитенциарной службе второй день не отвечают на письменный запрос Turan о состоянии А.Гумбатова и причине его наказания.

Председатель Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли назвал помещение в карцер Гумбатова «ужесточением репрессий против политических активистов».

*Агиль Гумбатов был осужден в 2021 году на 10 лет лишения свободы за нанесение ранения соседу из хулиганских побуждений. Осужденный отрицает свою вину и утверждает, что обвинение сфабриковано, его наказали за активное участие в митингах оппозиции.