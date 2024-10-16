Кто такой Кеми Себи, за защиту которого встал Баку?

Кто такой Кеми Себи, на защиту которого встал Баку?

Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал фундаментальным нарушением прав человека арест во Франции «борца за права народов Африки» Кеми Себа и основателя Соцсети «Телеграм» Павла Дурова.

МИД Азербайджана считает недопустимым преследование этих людей за их политические убеждения и взгляды.

"Мы считаем, что такие политически мотивированные аресты во Франции должны быть расследованы соответствующими органами Европейского союза, Совета Европы и ОБСЕ, и должна быть дана соответствующая оценка", - считает представитель МИД.

Личность Павла Дурова хорошо известна, а вот о Кеми Себа мало кто слышал. Если пройтись по Интернету, то нетрудно обнаружить много интересного.

Итак, Кеми́ Себа́ родился 9 декабря 1981 года в Страсбурге (Франция) в семье выходцев из Бенина. Его настоящее имя — Стеллио Жиль Робер Капо Шиши. Кеми Саба называет себя политиком, выступающим с позиций панафриканизма. Его называют иконой Чёрного радикализма. Он основатель Фронта против французского неоколониализма.

В 18 лет вступил в организацию «Нация ислама». В 2002 году вошёл в число основателей «Партии кемитов» и взял псевдоним «Кеми́ Себа́». В 2004 году основал группу «Трибу Ка», проповедующую смесь антисемитизма, кеметизма и ислама. Они выступают против смешанных браков, расовое разделение во всем мире, и требование компенсации за рабство.

В июле 2006 года «Трибу Ка» было распущено по решению Министерства внутренних дел Франции.

В 2011 году Себа переехал в Сенегал, где читал лекции. В сентябре 2017 года правительство Сенегала выслало его из страны за «серьезную угрозу общественному порядку».

В марте 2019 года он отправился в Кот-д’Ивуар для организации протестов, но также был выслан в Бенин из-за угрозы безопасности страны.

В декабре 2019 года на конференции в Буркина-Фасо назвал президента этой страны роботом, Нигера — «Безумным», Кот-д’Ивуара — «драматичным» и Франции — «кукловодом». После этих высказываний он был арестован на два месяца и оштрафован на 200 000 франков.

23 февраля 2020 года Себа вернулся в Сенегал и был арестован в аэропорту, а затем выслан в Бельгию.

Кеми Себа трижды был под арестом: в сентябре 2006 года за антисемитские высказывания. Повторно его арестовали в феврале 2007 года на 5 месяцев за оскорбление представителя Израиля. В апреле 2008 года суд приговорил Кеми Себа к году заключения.

В феврале 2024 года французские власти начали процедуру лишения Себа французского гражданства за распространение антифранцузских настроений по всей Западной Африке.

К сказанному следует добавить, что Кеми Себа был участником недавней международной конференции в Баку под лозунгом: «Политика неоколониализма Франции в Африке».