К визиту вице-премьера Шахина Мустафаева в Иран
К визиту вице-премьера Шахина Мустафаева в Иран
Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках визита в Иран, встретился 15 октября с главой МИД Ирана Аббасом Арагчы.
Как сообщает İRNA, в ходе встречи Арагчы заявил, что Иран выступает против вмешательства в Южный Кавказ внешних сил, решения всех вопросов сами странами регионами, в том числе в формате 3+3 .
Арагчы заявил о необходимости принятия глобальных шагов для прекращения операций Израиля при поддержке Западных государств против «беззащитного народа Палестины и Ливана».
Согласно тому же источнику, Мустафаев назвал полезным и конструктивным сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в области торговли, инвестиций, транзита, электроэнергии, водных ресурсов и нефтяной промышленности.
Он отметил, что Баку выступает за воцарение мира в регионе. Мустафаев также заявил, что «Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для нападений против своих соседей».
В рамках визита в Тегеран Мустафаев ранее был принят президентом Ирана Масудом Пезешкианом, министром нефти Мохсином Пакнежадом, министром дорог и градостроительства Фарзаной Садиг и министром экономики Абдунасситом Химмати.
Последний заявил, что товарооборот между двумя странами составляет 400 млн долларов, что является очень низким показателем при наличии благоприятных возможностей для наращивания торгово-экономических отношений.
«Состоялись обсуждения возможностей увеличения объема торговли и роли банковской системы, и азербайджанская сторона обещала изучить эти вопросы», - сказал Химмати.
Министр дорог и градостроительства Садиг отметила, что строительство железной дороги Решт-Астара стало поворотным пунктом для развития коридора Север-Юг. Она отметил важность сотрудничества с Азербайджаном для развития железнодорожной инфраструктуры этого маршрута, а также важность наращивания сотрудничества в области воздушного транспорта и взаимного увеличения авиарейсов.
Азербайджанская сторона пока не опубликовала официальных сообщений о встречах Мустафаева.
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