Азербайджан аутсайдер в Европе по численности судей-женщин и адвокатов

Азербайджан аутсайдер в Европе по численности судей-женщин и адвокатов

Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) обнародовала в среду отчет об оценке европейских судебных систем.

Исследование касается 44 государств-членов Совета Европы, а также двух государств-наблюдателей CEPEJ - Израиля и Марокко.

Цель доклада, который готовится раз в два года - предоставление политикам и специалистам в сфере правосудия практического и подробного инструмента для лучшего понимания функционирования правосудия в Европе и за ее пределами.

В отчете отражены сведения 2022 года. Согласно исследованию, средние расходы на правосудие в странах Европы на 1 человека составляли 85.4 евро (в 2020 г. было 78,09 евро).

Наилучшие показатели по этому параметру были в Швейцарии (245 евро), Монако (217 евро) и Люксембурге (193 евро).

Среди аутсайдеров оказались Турция (15,6 евро), Албания (15,8 евро), Армения (17 евро) и Азербайджан (17,7 евро).

Две трети расходов на систему юстиции в странах Европы направлялись судам, четверть прокуратуре и остальная небольшая часть гражданам.

По сравнению с 2020 г. расходы на прокуратуры возросли в среднем на 12%. При этом наибольший рост был на Кипре (194%), Азербайджане (104%) и Грузии (46%).

Юридическая помощь в Азербайджане в среднем на 1 человека составила 73 евро, в то время, как в Норвегии этот показатель составил 3099 евро, Нидерландах – 1856 евро, Финляндии – 1223 евро.

В Азербайджане на каждые 100 тысяч человек была оказана 461 юридическая помощь. Это один из самых низких 6 показателей в Европе.

В Европе на каждые 100 тысяч человек в среднем приходится 22 судьи.

В Англии и Уэльсе на каждые 100 тысяч человек приходится 3 судьи.

Самый высокий показатель в Монако, где на 100 тысяч приходится 102 судьи.

В Азербайджане на 100 тысяч человек 5,4 судьи.

В Европе в среднем 57% судей женщины. В Азербайджане только 20% судей женщины, что самый низкий показатель в Европе. В то же время, Азербайджан полностью соответствует среднеевропейскому показателю прокуроров на 100 тысяч человек – 12,2.

Что касается численности адвокатов, то в среднем в Европе на 100 тысяч человек приходится 180 защитников. Самый высокий показатель на Кипре – 505 на 100 тысяч человек.

В Азербайджане несмотря на значительное рост в последние годы числа адвокатов, на каждые 100 тысяч человек приходится всего 23 адвоката, что является низким показателем для Европы.