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(17 минут назад)
В четверг в столице кратковременные осадки, в регионах – сильный ветер

В четверг в столице кратковременные осадки, в регионах – сильный ветер

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В четверг в столице кратковременные осадки, в регионах – сильный ветер

17 октября в Баку будет пасмурно. Ночью и утром в ряде мест пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха днем +17+20°. Влажность 65-75%.

По регионам страны местами пройдут дожди, местами интенсивные. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха днем в низменности +17+21°. В горах +10+15°.

Согласно прогнозу Национальной центра гидрометрологии, в ряде районов скорость ветра будет достигать 20 м/сек.

Сильнее всего ветер подует в Мингечевире, Горанбое, Нафталане, Барде, Тертере и Евлахе, где скорость ветра достигнет 28 м/сек.

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