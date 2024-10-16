В четверг в столице кратковременные осадки, в регионах – сильный ветер
В четверг в столице кратковременные осадки, в регионах – сильный ветер
17 октября в Баку будет пасмурно. Ночью и утром в ряде мест пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный.
Температура воздуха днем +17+20°. Влажность 65-75%.
По регионам страны местами пройдут дожди, местами интенсивные. Ветер западный, порывистый.
Температура воздуха днем в низменности +17+21°. В горах +10+15°.
Согласно прогнозу Национальной центра гидрометрологии, в ряде районов скорость ветра будет достигать 20 м/сек.
Сильнее всего ветер подует в Мингечевире, Горанбое, Нафталане, Барде, Тертере и Евлахе, где скорость ветра достигнет 28 м/сек.
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