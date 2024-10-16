В четверг в столице кратковременные осадки, в регионах – сильный ветер

Свыше 95% наркотиков, контрабандным путем были ввезены в Азербайджан из Ирана. Об этом говорится в отчете госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 9 месяцев прошлого года.