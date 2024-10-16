Выдача сертификата «Халяль»: «Пусть деньги не будут иметь значения…»

В Азербайджане будет выдаваться сертификат «Халяль». Азербайджанскому институту стандартизации (AZSTANDART), действующему при Государственной службе по антимонопольному и надзору за потребительским рынком Министерства экономики, предоставлено право выдавать сертификаты «Халяль», которые, как утверждается, соответствуют международным стандартам аккредитации.

По данным института, цель состоит в том, чтобы удовлетворить спрос и ожидания потребителей в отношении халяльной продукции, повысить доверие к такой продукции и стимулировать ее распространение на рынке. Сообщается, что в течение многих лет в стране выдавались сертификаты «Халяль», однако в адрес этих продуктов звучала критика. Около 10 лет назад специализированный орган «AzeSERT Halal», аккредитованный Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам, выдавал эти сертификаты. С 2018 года полномочия по выдаче сертификатов «Халяль» компаниям в Азербайджане были переданы Агентству по безопасности пищевых продуктов.

Однако количество компаний, получивших сертификат с тех пор, не обюнародуется. В 2018 году было около 10 сертифицированных компаний. Несмотря на наличие сертификатов, некоторые потребители по-прежнему скептически относятся к мясным продуктам, продаваемым в магазинах с маркировкой «Халяль». Верующий Первин Мамедов задается вопросом: «Посмотрите, сколько разновидностей колбас и сосисок «халяль» представлено в магазинах. Действительно ли все ли они халяльные? Любой может просто прилепить слово «халяль» к продукту. Это грех. Нет никакого надзора».

В Агентстве по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA) агентству Turan сообщили, что процесс сертификации халяль теперь будет осуществляться по четырем категориям: убой животных, птица, молоко, молочные продукты и переработанные пищевые продукты. Агентство добавило, что процесс сертификации будет состоять из нескольких этапов: «Субъекты пищевой промышленности, желающие получить сертификат, должны представить документы, подтверждающие их соответствие общим требованиям к халяльным продуктам питания. Эти документы будут проверены сотрудниками органа сертификации. В случае признания соответствия на местах будет проведен аудит соответствующих субъектов».

Агентство подчеркнуло, что для организации процесса сертификации халяль созданы комитеты сертификации, беспристрастности и жалоб. В состав комитетов вошли заведующий и преподавательский состав кафедры исламоведения Азербайджанского Института Теологии, независимые эксперты и специалисты Азербайджанского Института Безопасности Пищевых Продуктов.

Председатель Союза Свободных Потребителей Эйюб Гусейнов напомнил Радио «Азадлыг», что стандарты «халяль» были приняты еще во времена Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам. По его словам, эти сертификаты были выданы при участии Управления мусульман Кавказа.

Он добавил, что пять лет назад «AzeSERT Halal» совместно с Союзом свободных потребителей выдали бесплатные сертификаты «халяль» пяти компаниям, которые соответствовали стандартам: «Потом началась пандемия, и был введен новый стандарт «халяль», но наши предложения не были рассмотрены. Мы предлагали внедрить на предприятиях производящих халяльную продукцию систему онлайн-мониторинга и освободить такие компании от уплаты процентов по кредитам. Но эти предложения приняты не были».

Гусейнов приветствовал принятие новых стандартов: «Главное, чтобы мы достигли настоящих стандартов «халяль» и чтобы продукция азербайджанского производства вышла на мировые рынки. Однако я вновь предлагаю, чтобы при выдаче сертификатов была коллегиальность, чтобы деньги не были фактором, и чтобы была создана экспертная группа мониторинга. При этом мониторинг должен проводиться на объектах, уже получивших сертификат «халяль», а сертификаты тех, которые не соответствуют стандартам, должны быть отозваны».

В документах международной комиссии Codex Alimentarius «халяльная пища» определяется как «пища, разрешенная исламскими правилами». Кроме того, она описывается как продукт, который не содержит никаких элементов, запрещенных исламскими правилами, и который готовится, транспортируется и хранится таким образом, чтобы исключить попадание в них таких элементов.