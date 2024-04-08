Кыргызстан выдал Азербайджану пятерых задержанных членов ОПГ
Кыргызстан выдал Азербайджану пятерых задержанных членов ОПГ [ВИДЕО]
Власти Кыргызстана выдали Азербайджану «пять членов транснациональной ОПГ, которые готовили покушение на руководство Кыргызстана».
По запросу официального Баку их передали представителям МВД Азербайджана, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Кыргызстана.
Согласно данным этого ведомства, 20 марта эти граждане Азербайджана прибыли в Кыргызстан для «распространения и укрепления своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления – заказного убийства».
В частности, утверждалось, что они готовят покушение на руководство страны. Однако, никаких доказательств или свидетельств столь серьезного преступления представлено не было. В то же время, непонятно, почему организаторов этого преступления не осудили и без проведения следствия просто выслали из страны.
В свою очередь, официальный Баку пока не комментировал данный факт.
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