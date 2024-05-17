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(8 часов назад)
Лукашенко прибыл в Физули

Лукашенко прибыл в Физули

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Лукашенко прибыл в Физули

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках государственного визита в Азербайджан, утром 17 мая прибыл на своем самолете в Физули.

Ожидается, что Лукашенко примет участия в ряде мероприятий на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях.

Накануне, в ходе встречи с Ильхамом Алиевым Лукашенко заявил о желании участия компаний Беларуси в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

«…Мы готовы построить по белорусскому опыту агрогородок и всю инфраструктуру и создать рабочие места. То есть построить комплекс, а также помогать создавать фермерские хозяйства», - сказал Лукашенко.

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