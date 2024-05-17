Посольство Азербайджана в Иране возобновит свою работу на новом месте
Посольство Азербайджана в Иране возобновит свою работу на новом месте
Ведется работа по возобновлению работы посольства Азербайджана в Иране. Оно начнет функционировать на новом месте, сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на запрос СМИ.
После террористической атаки на посольство Азербайджана в Тегеране в январе прошлого года, одним из основных вопросов для возонобления деятельности посольства была полная гарантия безопасности миссии, сказал Гаджизаде.
Эти вопросы обсуждались в последние месяцы, была проведена работа по переводу миссии в новое, более безопасное для диппредставительства место.
В настоящее время в здании ведутся подготовительные работы. После завершения всех работ планируется возобновить деятельность посольства, резюмировал Гаджизаде.
*27 января 2023 г. вооруженный человек ворвался в посольство Азербайджана в Тегеране и открыл стрельбу. В результате один охранник был убит, а другой ранен. Третьему охраннику удалось вытолкнуть нападавшего из здания.
Баку расценил нападение, как теракт. Посольство было эвакуировано.
В октябре 2023 г. совершивший нападение на посольство гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде был приговорен к смертной казни. Однако эта информация не была официально подтверждена.
Согласно дипломатическим источникам, смертный приговор Гусейнзаде вынесен, однако это судебное решение не исполнено.
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