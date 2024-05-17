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(8 часов назад)
Посольство Азербайджана в Иране возобновит свою работу на новом месте

Посольство Азербайджана в Иране возобновит свою работу на новом месте

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство Азербайджана в Иране возобновит свою работу на новом месте

Ведется работа по возобновлению работы посольства Азербайджана в Иране. Оно начнет функционировать на новом месте, сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на запрос СМИ.

После террористической атаки на посольство Азербайджана в Тегеране в январе прошлого года, одним из основных вопросов для возонобления деятельности посольства была полная гарантия безопасности миссии, сказал Гаджизаде. 

Эти вопросы обсуждались в последние месяцы, была проведена работа по переводу миссии в новое, более безопасное для диппредставительства место.

В настоящее время в здании ведутся подготовительные работы. После завершения всех работ планируется возобновить деятельность посольства, резюмировал Гаджизаде.

*27 января 2023 г. вооруженный человек ворвался в посольство Азербайджана в Тегеране и открыл стрельбу. В результате один охранник был убит, а другой ранен. Третьему охраннику удалось вытолкнуть  нападавшего из здания.

Баку  расценил нападение, как теракт. Посольство было эвакуировано.

В октябре 2023 г. совершивший нападение на посольство гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде был приговорен к смертной казни. Однако эта информация не была официально подтверждена.

Согласно дипломатическим источникам, смертный приговор Гусейнзаде вынесен, однако это судебное решение не исполнено.

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