Массовое отравление детей  в товузской школе

В общеобразовательной школе номер 1 села Ашагы Гушчу Товузского района произошло массовое отравление от дыма.

Как сообщили Turan в Газах-Товузском региональном управлении образования, в результате засорения дымоотвода печи в двух классных комнатах возникло задымление.

В результате, около 20 детей почувствовали себя плохо. Школьники и учителя были переведены в безопасное место, и вызвана скорая помощь.

Задымление было предотвращено, причины происшествия расследуются.

Принимаются необходимые меры по обеспечению беспрерывности процесса обучения, сказали в ведомстве.

В свою очередь, в TƏBİB (Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями) сообщили, что 19 декабря в 11.00 на Республиканскую станцию скорой и неотложной медицинском помощи поступил вызов о массовом отравлении учащихся школы в селе Ашагы Гушчу Товузского района.

Около 13.20 в Товузскую центральную районную больницу были доставлены 55 человек.

Пострадавшие были размещены в отделениях реанимации, хирургии и инфекционных заболеваний. Каждому из них оказывается необходимая медицинская помощь.