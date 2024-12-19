Массовое отравление детей в товузской школе
Массовое отравление детей в товузской школе
В общеобразовательной школе номер 1 села Ашагы Гушчу Товузского района произошло массовое отравление от дыма.
Как сообщили Turan в Газах-Товузском региональном управлении образования, в результате засорения дымоотвода печи в двух классных комнатах возникло задымление.
В результате, около 20 детей почувствовали себя плохо. Школьники и учителя были переведены в безопасное место, и вызвана скорая помощь.
Задымление было предотвращено, причины происшествия расследуются.
Принимаются необходимые меры по обеспечению беспрерывности процесса обучения, сказали в ведомстве.
В свою очередь, в TƏBİB (Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями) сообщили, что 19 декабря в 11.00 на Республиканскую станцию скорой и неотложной медицинском помощи поступил вызов о массовом отравлении учащихся школы в селе Ашагы Гушчу Товузского района.
Около 13.20 в Товузскую центральную районную больницу были доставлены 55 человек.
Пострадавшие были размещены в отделениях реанимации, хирургии и инфекционных заболеваний. Каждому из них оказывается необходимая медицинская помощь.
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