Ведант Патель: «Мы солидарны» с грузинским народом

В среду Госдепартамент США снова публично поддержал грузинский народ и сообщил о новых санкциях против должностных лиц «Грузинской мечты», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Как ранее сказал госсекретарь Блинкен, мы готовим дополнительные меры, включая санкции, чтобы призвать их к ответу за то, что мы считаем подрывом демократии в Грузии», — заявил на ежедневном брифинге заместитель пресс-секретаря Ведант Патель.

На вопрос TURAN, что правящая партия Грузии отвергает эти санкции уходящей администрации Байдена, Патель сказал: «За четыре-пять недель может произойти многое. У этой администрации еще много свободного времени».