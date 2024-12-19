Ведант Патель: «Мы солидарны» с грузинским народом
Ведант Патель: «Мы солидарны» с грузинским народом
В среду Госдепартамент США снова публично поддержал грузинский народ и сообщил о новых санкциях против должностных лиц «Грузинской мечты», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Как ранее сказал госсекретарь Блинкен, мы готовим дополнительные меры, включая санкции, чтобы призвать их к ответу за то, что мы считаем подрывом демократии в Грузии», — заявил на ежедневном брифинге заместитель пресс-секретаря Ведант Патель.
На вопрос TURAN, что правящая партия Грузии отвергает эти санкции уходящей администрации Байдена, Патель сказал: «За четыре-пять недель может произойти многое. У этой администрации еще много свободного времени».
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