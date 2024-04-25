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(2 часа назад)
Между Азербайджаном и Арменией установлены уже 20 пограничных столбов
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Между Азербайджаном и Арменией установлены уже 20 пограничных столбов

В рамках демаркации азербайджано-армянской границы, на основании геодезических измерений, установлены уже 20 пограничных столбов.

Об этом говорится в сообщении офиса вице-премьера правительства  Азербайджана  Шахина Мустафаева.

Работа экспертных групп продолжается.
 

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