Между Азербайджаном и Арменией установлены уже 20 пограничных столбов
В рамках демаркации азербайджано-армянской границы, на основании геодезических измерений, установлены уже 20 пограничных столбов.
Об этом говорится в сообщении офиса вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева.
Работа экспертных групп продолжается.
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