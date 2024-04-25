Между Азербайджаном и Арменией установлены уже 20 пограничных столбов

Арестованный за призывы против суверенитета и территориальный целостности Азербайджана , бывший «госмистр» Нагорного Карабаха Рубен Варданян, прекратил голодовку в СИЗО Службы госбезопасности Азербайджана. Об этом 25 апреля он сам сообщил по телефону своей семье.