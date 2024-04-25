Во время недавнего форума "COP29 и зеленое видение Азербайджана" в Университете ADA президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно остановился на многих важных вопросах, от постоянного закрытия сухопутных границ Азербайджана до сложной геополитики, включающей Россию, Украину и региональную стабильность. Его идеи дают представление о сложном балансе, который Азербайджан стремится поддерживать в своей внешней и внутренней политике.

Обоснование президентом Алиевым того, что сухопутные границы остаются закрытыми, в первую очередь связано с национальной безопасностью — проблемой, которая становится все более распространенной в мировой политике. Однако специфика этих проблем безопасности многогранна и касается потенциальных угроз со стороны радикальных группировок, нежелательного притока беженцев и уклонения от выполнения военных обязательств соседними странами. Точка зрения президента совпадает с мнением политического комментатора Ильхама Исмаила, который в программе «Сложный вопрос» отмечает, что, хотя непосредственная угроза может исходить не непосредственно от Грузии, открытые границы потенциально могут привести к угрозам из третьих стран, включая риск радикализации и шпионажа из таких мест, как Иран и Дагестан.

В условиях продолжающегося российско-украинского конфликта заявления Алиева подчеркивают, что Азербайджан тщательно следит за своими внешними отношениями. Оказывая гуманитарную, но не военную поддержку Украине, Азербайджан придерживается позиции, которая уважает суверенитет Украины, избегая при этом обострения напряженности в отношениях с Россией. Этот подход особенно деликатен, учитывая существующее партнерство и кооперацию между Азербайджаном и Россией, о чем свидетельствуют недавние переговоры между Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

Кампании по дезинформации, на которые ссылается Исмаил, в частности заявления армянских СМИ о том, что Азербайджан поставляет оружие Украине, иллюстрируют проблемы, с которыми сталкивается Азербайджан в поддержании своего нейтралитета и управлении своим имиджем как на региональном, так и на международном уровнях.

Комментарии президента Алиева о продолжающемся присутствии и влиянии России на Кавказе подчеркивают признание геополитических реалий. Его акцент на взаимном уважении и суверенитете в отношениях с Россией отражает понимание нюансов динамики силы в игре. Стратегическое сотрудничество Азербайджана с Россией, особенно в экономической и гуманитарной областях, наряду со значительным присутствием русских школ в Азербайджане, свидетельствует о глубоких связях, которые влияют на политические решения Азербайджана.

Потенциально преобразующим фактором в региональной дипломатии является потепление отношений между Азербайджаном и Арменией, о чем свидетельствуют недавние территориальные уступки Армении и обсуждения энергетического сотрудничества. Упоминание Алиевым Армении как потенциального получателя азербайджанского газа не только свидетельствует об ослаблении давней напряженности, но и указывает на то, что Армения ищет альтернативы российским источникам энергии, тем самым незаметно меняя расстановку сил в регионе.

Подводя итог, эксперт отмечает, что заявления президента Алиева на форуме COP29 раскрывают стратегическую позицию, направленную на то, чтобы ориентироваться в сложной паутине региональной и международной политики. Сохраняя сухопутные границы закрытыми, Азербайджан стремится оградить себя от многочисленных внешних угроз, одновременно обеспечивая внутреннюю безопасность своего режима. Более того, дипломатический подход Алиева — балансирование между прочным партнерством с Россией и поддерживающими, хотя и невоенными отношениями с Украиной - демонстрирует более широкую стратегию Азербайджана, направленную на то, чтобы позиционировать себя как суверенную, но готовую к сотрудничеству региональную державу в условиях продолжающихся глобальных и региональных вызовов.