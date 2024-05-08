  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear150 C
  • Четверг, 9 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
Международная правозащитная коалиция призвала освободить А.Мамедли и других политзаключенных

Международная правозащитная коалиция призвала освободить А.Мамедли и других политзаключенных

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Международная правозащитная коалиция призвала освободить А.Мамедли и других политзаключенных

Обсерватория по защите правозащитников призвала к освобождению Анара Мамедли и других политзаключенных в Азербайджане

В петиции, подписанной 30 организациями гражданского общества, входящими в Обсерваторию, содержится призыв к властям Азербайджана снять все обвинения с Анара Мамедли, прекратить преследование независимых голосов в стране и безоговорочно освободить всех политических заключенных.

Авторы обращения также требуют уважать и защищать права независимого гражданского общества и средств массовой информации, выполняющих  законную роль в обществе.

Также содержится призыв к ООН и Совету Европы, а также институтам ЕС и всем «государствам-единомышленникам» использовать проведение предстоящей климатической конференции COP29 в Баку для воздействия на власти Азербайджана с целью положить конец преследованию критических голосов. По данным местных правозащитников число политзаключенных в Азербайджане достигает почти 300.

* Обсерватория по защите правозащитников - совместный проект Всемирной  организации против пыток (OMCT) и Международной федерации прав человека  (FIDH).

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей