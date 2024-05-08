Суд оставил Анара Мамедли под арестом

8 мая Хатаинский районный суд Баку не удовлетворил ходатайство о переводе известного правозащитника в области выборов Анара Мамедли под домашний арест. Об этом Turan сообщил его адвокат Эльмар Сулейманов.

Он указал на отсутствие каких-либо материальных и процессуальных оснований для заключения Мамедли под стражу.

Мамедли известный правозащитник, он не намерен скрываться от следствия. Кроме того, у него на попечении малолетний ребенок, пожилые родители с проблемным здоровьем.

«К сожалению, суд не принял во внимание наши доводы и оставил ходатайство без удовлетворения», - сказал адвокат. Защита подаст апелляцию на арест.

Мамедли был задержан 29 апреля. На следующий день ему было выдвинуто обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) УК. Он привлечен по делу “Abzas Media”.

В настоящее время по этому, включая Мамедли арестованы 8 человек.