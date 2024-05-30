МИД Азербайджана не комментирует заявление Карасина об открытии консульства в Ханкянди
МИД Азербайджана не комментирует заявление Карасина об открытии консульства в Ханкянди
Спустя три дня после заявления главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина о подготовки к открытию генконсульства России в городе Ханкянди, официальный Баку хранит молчание.
«Из двусторонних наших вопросов я бы отметил открытие генконсульства в Ханкенди. Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу поддержку, — сказал Карасин.
По словам сенатора, лучше всего было бы открыть российское диппредставительство в регионе в текущем году. Он отметил, что это позволило бы двум странам устранить «диспаритет во взаимном консульском присутствии», - сказал Карасин в Москве на встрече с делегацией азербайджанского парламента, отметив, что Москва рассчитывает на поддержку Баку в этом вопросе.
Какой «диспаритет» имел ввиду Карасин, не ясно. Вероятно, речь идет о решении Анкары открыть генконсульство в Шуше.
Не ясен также вопрос, зачем России генконсульство в Ханкянди, где почти нет армян и совсем нет русских.
МИД Азербайджана не ответил на запрос агентства Turan по данному вопросу.
Политика
-
- 30 май 2024, 17:59
В Иране началась регистрация кандидатов для участия на внеочередных выборах президента, назначенных на 28 июня, сообщил глава МВД Ахмад Вахиди.
-
- 30 май 2024, 17:23
В рамках официального визита в Пакистан глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны, вице-премьером Мохаммадом Исхаком.
-
- 30 май 2024, 16:54
Активист партии Народного фронта Эльнур Гасанов возобновил сухую голодовку в СИЗО. Об этом он сообщил 30 мая в ходе рассмотрения в Хатаинском суде его жалобы на районную прокуратуру.
-
- 30 май 2024, 15:56
Активист партии Народного фронта Эльхан Алиев помещен в карцер тюремного госпиталя.
Написать отзыв