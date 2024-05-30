Ильхам Алиев: Территория Азербайджана загрязнена 1,5 млн. мин и неизвестным количеством неразорвавшихся боеприпасов

30 мая начала свою работу III Международная конференция по гуманитарному разминированию, организованная совместно Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) и Программой развития ООН (ПРООН).

В конференции принимают участие более 300 представителей из 75 стран, включая чиновников, штаб-квартиры ООН, международных организаций и представители дипмиссий в Азербайджане.

Тема международной конференции: «Уменьшение воздействия мин на окружающую среду: мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего».

Первый день конференции проходит в освобожденном от армянской оккупации городе Зангилан, второй – в Баку.

На конференции обсуждаются вопросы укрепления международного партнерства в сфере разминирования, мобилизации финансовых ресурсов для снижения воздействия мин и других взрывоопасных предметов на окружающую среду.

В своем обращении к участникам конференции президент Ильхам Алиев сообщил, что в результате конфликта примерно 12% территории Азербайджана загрязнено 1,5 млн мин и неизвестным количеством неразорвавшихся боеприпасов.

"С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин, большинство из них мирные жители. Из них 68 погибли, 293 получили серьезные ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3400 наших граждан, из них 358 детей и 38 женщин", - отметил глава государства.

По словам Алиева, с 2020 по 2023 год, когда конфликт закончился, в Азербайджане были созданы новые минные зоны протяженностью до 500 километров, а на территории Азербайджана снова были закопаны мины. "Армения несет ответственность за это", - отмечено в обращении.

ANAMA на сегодняшний день обезвредило 119 946 мин и неразорвавшихся боеприпасов на площади 140 000 га. В рамках конференции будет подписан документ о намерениях между ANAMA и Программой развития ООН.