МИД Азербайджана не согласен с Пашиняном
МИД Азербайджана не согласен с Пашиняном
Утверждения премьер-министра Армении относительно проекта мирного соглашения и трехстороннего заявления от 10 ноября искажают реальность. Об этом сказано в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно слов заявлений Пашиняна, озвученных 10 сентября на форуме "Ереванский диалог".
Баку считает неприемлемым подписать мирное соглашение без несогласованных пунктов.
Главным условием для подписания мирного соглашения является исключение из конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану.
Что касается утверждений о наличии в Конституционном акте Азербайджана "территориальных претензий к Армении", то Конституционный Акт о государственной независимости 1991 года не содержит территориальных претензий к Армении.
Баку также считает, что ни одно международное соглашение не может иметь превосходство над Конституцией.
Что касается возвращения военнопленных, то Азербайджан не имеет никаких обязательств по освобождению военных преступников и представителей сепаратистского режима, далее говорится в комментарии.
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