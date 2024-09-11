США могут снять ограничения для использования Украиной американского оружия против России

США могут снять ограничения для использования Украиной американского оружия против России

Президент Джо Байден заявил во вторник, что он «работает» над возможностью разрешить Украине использовать американские ракеты большой дальности против России. Эта тема вновь стала актуальна после того, как западные страны заявили, что Иран поставляет ракеты Москве, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

"Мы работаем над этим прямо сейчас", - сказал Байден журналистам возле Белого дома. Вашингтон уже долгое время обсуждает вопрос о предоставлении Украине более мощных средств защиты от российской агрессии.

Госсекретарь Энтони Блинкен в сопровождении министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми направляется в Киев для дальнейшего обсуждения западной поддержки Украины. Они готовы провести совместную пресс-конференцию вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве сегодня вечером.

Несколько часов назад администрация Байдена вместе с правительствами Великобритании, Франции и Германии объявила о новых санкциях против Тегерана, включая меры против Iran Air - главной коммерческой авиакомпании Исламской республики - и других лиц и организаций, связанных с поставками ракет.

Тегеран и Москва подписали контракт на поставку «сотни» ракет в конце 2023 года, сообщает Белый дом. Российские военнослужащие обучались использованию ракет летом, и Москва получила первую партию в начале этого месяца, сообщил журналистам Джон Керби из Совета национальной безопасности во вторник.

По словам Кирби, Иран предоставил России ракеты Fateh дальностью 75 миль, и они будут использоваться против Украины несколько недель, что «приведет к гибели еще большего количества гражданских лиц», сказал Кирби.