МИД Азербайджана считает призыв ЕС освободить политзаключенных «фальсификацией»
МИД Азербайджана считает призыв ЕС освободить политзаключенных «фальсификацией»
Азербайджан отвергает заявление пресс-секретаря Службы ЕС по иностранным делам и политике безопасности от 29 мая.
"Заявление представителя ЕС о состоянии прав человека в Азербайджане не только далеки от реальности, но и полны откровенных фальсификаций», - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.
По его словам, речь идет о лицах, задержанных по уголовным делам о незаконном финансировании.
«Вместо того, чтобы ждать результатов уголовных дел и расследований, а также судебных решений, призывы к Азербайджану освободить обвиняемых прямо противоречат правовым процедурам».
Претензии о лишении задержанных медицинской и иной помощи, не имеют под собой никаких оснований.
«Необоснованные публичные требования ЕС о помиловании определенных лиц на основе политических предпочтений ряда европейских стран и политиков ставят под сомнение истинную приверженность Европы верховенству закона.
Азербайджан обладает достаточным опытом, знаниями, мудростью в этой области, поэтому не нуждается в обязательных советах и указаниях», - говорит Гаджизаде.
«Азербайджан и впредь будет продолжать выполнять свои международно-правовые обязательства и призывает определенные институты ЕС обратить внимание на грубые нарушения прав человека на территории союза, прекратить вмешательство и провокации против Азербайджана", - пишет пресс-секретарь МИД.
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