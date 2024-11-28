МИД Азербайджана выразил протест Польше

Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило 28 ноября был вызван в МИД Азербайджана, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Дипломату был выражен протест в связи с поездкой президента Польши Анджея Дуды в приграничный с Азербайджаном регион в ходе визита в Армению, и участие в антиазербайджанской пропаганде вместе с наблюдательной миссией ЕС в Армении.

Было указано, что указанная миссия вопреки заявленным целям о вкладе в региональную стабильности и построение доверия между Азербайджаном и Армении, используется как инструмент против Азербайджана.

Эта провокация противоречит азербайджано-польским отношениям и потому была отмечена необходимость воздержаться от подобных шагов, говорится в сообщении МИД.