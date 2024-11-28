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(8 минут назад)
МИД Азербайджана выразил протест Польше

МИД Азербайджана выразил протест Польше

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

МИД Азербайджана выразил протест Польше

Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило 28 ноября был вызван в МИД Азербайджана,  говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Дипломату был выражен протест в связи с поездкой президента Польши Анджея Дуды в приграничный с Азербайджаном регион в ходе визита в Армению, и участие в антиазербайджанской пропаганде вместе  с наблюдательной миссией ЕС в Армении.

Было указано, что указанная миссия вопреки заявленным целям о вкладе в региональную стабильности и построение доверия между Азербайджаном и Армении, используется как инструмент против Азербайджана.

Эта провокация противоречит азербайджано-польским отношениям и потому была отмечена необходимость воздержаться от  подобных  шагов, говорится в сообщении МИД.

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