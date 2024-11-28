МИД Азербайджана выразил протест Польше
МИД Азербайджана выразил протест Польше
Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило 28 ноября был вызван в МИД Азербайджана, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Дипломату был выражен протест в связи с поездкой президента Польши Анджея Дуды в приграничный с Азербайджаном регион в ходе визита в Армению, и участие в антиазербайджанской пропаганде вместе с наблюдательной миссией ЕС в Армении.
Было указано, что указанная миссия вопреки заявленным целям о вкладе в региональную стабильности и построение доверия между Азербайджаном и Армении, используется как инструмент против Азербайджана.
Эта провокация противоречит азербайджано-польским отношениям и потому была отмечена необходимость воздержаться от подобных шагов, говорится в сообщении МИД.
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