Микропредприниматели должны платить 1% налог – Ильгар Мамедов
Микропредприниматели должны платить 1% налог – Ильгар Мамедов
Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» выступил с предложением снизить налог с доходов субъектов микропредпринимательства с 20% до 1%.
В своем телеграмм-канале Мамедов отметил, что в стране 350 тыс человек зарегистрированы в качестве субъектов микропредпринимательства.
Он раскритиковал решение правительства Азербайджана, о повышении с 1 января 2024 г. налога с доходов субъектов микропредпринимательства с 5% до 20%.
Мамедов призвал граждан не забывать об этом, когда они будут голосовать на следующих парламентских выборах.
«Как председатель партии REAL, выступающей против политики правительства, я со всей ответственностью заявляю, что превышение этого налога больше чем 1% не имеет никакого экономического смысла.
Отметим, что Милли Меджлис в конце прошлого года, вопреки критике независимых экспертов, отменил льготы на налогообложение субъектов малого бизнеса, что привело к повышению ставки налога доходов этой категории предпринимателей с 5% до 20%.
Глава государства утвердил эти поправки. Данное решение властей вызвало возмущение в социальных сетях.
Политика
-
- 18 январь 2024, 23:21
Соединенные Штаты заявили в четверг, что приветствуют мирные шаги между Арменией и Азербайджаном и настоятельно призывают стороны заключить мирное соглашение "чем раньше, тем лучше".
-
- 18 январь 2024, 17:53
Вопросы развития связей между Азербайджаном и Словакией в сфере обороны 18 января были обсуждены в Баку на встрече руководителей министров военных двух стран – Закира Гасанова и Роберта Калиняка.
-
- 18 январь 2024, 15:42
В Бакинском апелляционном суде 18 января под председательством Джавида Гусейна состоялось рассмотрение жалобы журналистки Севиндж Вагифгызы на отказ в переводе под домашний арест. Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, апелляционная инстанция, не удовлетворив жалобу, оставил в силе решение Хатаинского районного суда.
-
- 18 январь 2024, 15:35
Европейский суд по правам человека 18 января объявил 11 постановлений и решений по 30 заявлениям из Азербайджана, сообщил сайт правовой информации https://aihmaz.org/. Одно из решений связано с поданными 14 лет назад жалобой блогеров Эмина Милли и Аднана Гаджизаде, которые в 2009 году были арестованы и осуждены за хулиганство. Их наказали за публикацию сатирического ролика с критикой коррупции азербайджанских чиновников.
Написать отзыв