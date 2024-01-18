Микропредприниматели должны платить 1% налог – Ильгар Мамедов

Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» выступил с предложением снизить налог с доходов субъектов микропредпринимательства с 20% до 1%.

В своем телеграмм-канале Мамедов отметил, что в стране 350 тыс человек зарегистрированы в качестве субъектов микропредпринимательства.

Он раскритиковал решение правительства Азербайджана, о повышении с 1 января 2024 г. налога с доходов субъектов микропредпринимательства с 5% до 20%.

Мамедов призвал граждан не забывать об этом, когда они будут голосовать на следующих парламентских выборах.

«Как председатель партии REAL, выступающей против политики правительства, я со всей ответственностью заявляю, что превышение этого налога больше чем 1% не имеет никакого экономического смысла.

Отметим, что Милли Меджлис в конце прошлого года, вопреки критике независимых экспертов, отменил льготы на налогообложение субъектов малого бизнеса, что привело к повышению ставки налога доходов этой категории предпринимателей с 5% до 20%.

Глава государства утвердил эти поправки. Данное решение властей вызвало возмущение в социальных сетях.