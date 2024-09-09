Минздрав призвал к вакцинации от сезонного гриппа в канун COP29
Минздрав призвал к вакцинации от сезонного гриппа в канун COP29
Министерство здравоохранения Азербайджана призвало население к вакцинации от гриппа.
Как говорится в сообщении, для усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ, в страну ввезены безопасные и качественные вакцинные препараты против сезонного гриппа производства компании Abbott.
Вакцинация начнется с 10 сентября 2024 года.
Вакцинация настоятельно рекомендуется лицам группы высокого риска - медицинским работникам, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания.
Вакцинация также важна в свете ожидаемого приезда многочисленных гостей из разных стран на Конференцию ООН по изменению климата - COP29.
Граждане, желающие пройти вакцинацию, могут обращаться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства, отмечается в сообщении Минздрава.
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