Минздрав призвал к вакцинации от сезонного гриппа в канун COP29

Минздрав призвал к вакцинации от сезонного гриппа в канун COP29

Министерство здравоохранения Азербайджана призвало население к вакцинации от гриппа.

Как говорится в сообщении, для усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ, в страну ввезены безопасные и качественные вакцинные препараты против сезонного гриппа производства компании Abbott.

Вакцинация начнется с 10 сентября 2024 года.

Вакцинация настоятельно рекомендуется лицам группы высокого риска - медицинским работникам, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Вакцинация также важна в свете ожидаемого приезда многочисленных гостей из разных стран на Конференцию ООН по изменению климата - COP29.

Граждане, желающие пройти вакцинацию, могут обращаться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства, отмечается в сообщении Минздрава.