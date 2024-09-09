У Алескера Мамедли в СИЗО выявлена почечно-каменная болезнь
У Алескера Мамедли в СИЗО выявлена почечно-каменная болезнь
В конце минувшей недели в ходе обследования в СИЗО у учредителя издания Toplum TV Алескера Мамедли были выявлены камни в почках, сообщил Turan его брат Насими Мамедли.
«Размер поджелудочной железы стабильный. Повторное обследование частным врачом щитовидной железы не выявило дальнейшего увеличения узелков размером в 23,5 и 15 мм. В то же время, Алескер страдает от удушья и головных болей. У него ослабело зрение, а в левой почке обнаружены камни», - рассказал брат.
«За полгода содержания Алескера в СИЗО не было произведено ни одного следственного действия. Не ясно, какой смысл держать его под стражей с такими серьезными заболеваниями, как опухоли щитовидной железы, камни в почках, нарушения нервной системы, гипертония?», - сказал Н.Мамедли.
Представители Пенитенциарной службы и следственного органа оказались не доступны для комментариев.
*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции.
Правозащитники признали арестованных политзаключенными, международные организации призвали к их освобождению.
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