  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy90 C
  • Среда, 6 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(52 минуты назад)
Мишустин посетит Баку  с двухдневным визитом

Мишустин посетит Баку  с двухдневным визитом

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Мишустин посетит Баку  с двухдневным визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 марта прибывает с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в ходе визита Мишустин  проведет встречи с президентом  Ильхамом Алиевым и премьер-министром  Али Асадовым.

В ходе переговоров планируется рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

«Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях. Ожидается, что по итогам встреч и переговоров подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов», - сказано в сообщении.

По данным агентства ТАСС,  В Азербайджане работают более 1,4 тыс. предприятий с российским участием, из них почти 300 - со 100%-м российским капиталом. В 2023 году прямые инвестиции РФ в экономику Азербайджана составили $295 млн.

Написать отзыв

Политика

QHT Agentliyində yeyinti? Niyə hamı dövlətdən nəsə qoparmağa çalışır? – Zöhrab İsmayıl Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей