Мишустин посетит Баку с двухдневным визитом
Мишустин посетит Баку с двухдневным визитом
Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 марта прибывает с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в ходе визита Мишустин проведет встречи с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.
В ходе переговоров планируется рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.
«Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях. Ожидается, что по итогам встреч и переговоров подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов», - сказано в сообщении.
По данным агентства ТАСС, В Азербайджане работают более 1,4 тыс. предприятий с российским участием, из них почти 300 - со 100%-м российским капиталом. В 2023 году прямые инвестиции РФ в экономику Азербайджана составили $295 млн.
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