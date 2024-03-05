Мишустин посетит Баку  с двухдневным визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 марта прибывает с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в ходе визита Мишустин проведет встречи с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

В ходе переговоров планируется рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

«Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях. Ожидается, что по итогам встреч и переговоров подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов», - сказано в сообщении.

По данным агентства ТАСС, В Азербайджане работают более 1,4 тыс. предприятий с российским участием, из них почти 300 - со 100%-м российским капиталом. В 2023 году прямые инвестиции РФ в экономику Азербайджана составили $295 млн.