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(4 часа назад)
Муниципальные выборы в Азербайджане назначены  29 января 2025 г.

Муниципальные выборы в Азербайджане назначены  29 января 2025 г.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Муниципальные выборы в Азербайджане назначены  29 января 2025 г.

Очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 г. Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил глава комиссии Мазахир Панахов.

Отметим, что в последние годы проводится политика  укрупнения муниципалитетов. После изменений в законодательстве весной этого года, предусматривающих укрупнение  муниципалитетов,  их число сократилось с 1400 до 685.

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