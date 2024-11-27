Муниципальные выборы в Азербайджане назначены 29 января 2025 г.
Муниципальные выборы в Азербайджане назначены 29 января 2025 г.
Очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 г. Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил глава комиссии Мазахир Панахов.
Отметим, что в последние годы проводится политика укрупнения муниципалитетов. После изменений в законодательстве весной этого года, предусматривающих укрупнение муниципалитетов, их число сократилось с 1400 до 685.
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