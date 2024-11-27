А.Вердиев не сказал ничего такого, что не было известно противнику - Ариф Юнус

Против военного эксперта, завсегдатая государственных телеканалов Адалята Вердиева выдвинуто серьёзное обвинение в разглашении военной тайны. По этому обвинению (статья 308 УК), если виновник докажет непредумышленность разглашения, может быть осужден на 3-7 лет лишения свободы. При отягчающем обстоятельстве срок наказания может быть 4-8 лет лишения свободы.

Удивительным в истории ареста и обвинения эксперта является то, что показанные им рукой, в его видеозаписи, высоты гор и находящиеся на высотах военные объекты хорошо и лучше, с сильным оптическим разрешением, видны как из космоса, так и с камер летательных аппаратов. Зачем в таком случае преследуют эксперта?

Руководитель Департамента конфликтологии и миграции Института Мира и Демократии Ариф Юнус занимался исследованием вооруженных сил стран Южного Кавказа. Он назвал официальные обвинения ареста Вердиева "смехотворными" призвав узнать действительную причину. А.Юнус ответил на вопросы Turan.

- Правы ли те, кто говорит о секретности места расположения азербайджанских военных объектов?

- Азербайджан - член ОБСЕ и каждый год Министерство Обороны (МО) отправляет в МИД, а тот в штаб-квартиру ОБСЕ в Вену подробную информацию о дислокации и составе своих вооруженных сил, а также о том у кого и за сколько купил в истекшем году оружие и технику. Так обязаны поступить все члены ОБСЕ. Причем надо послать информацию не общего характера, то есть сколько в ВС МО солдат и офицеров, а также танков, самолетов и другой военной техники. К примеру, мало указать, где какой корпус находится и сколько в нем солдат и офицеров или скажем указать, что на военной авиабазе в Кюрдамире находится столько-то самолетов. Нет, надо указать какие именно типы самолетов, сколько их конкретно, численность военного персонала и обязательно еще указать географические координаты аэродрома, чтобы члены ОБСЕ с космоса могли бы эту информацию проверить. Все это потом издается и с ними можно легко ознакомиться. Я в свое время даже собирался издать книгу о вооруженных силах стран Южного Кавказа на основе этих данных.

То есть страны, в том числе и армяне, прекрасно знают о численности и дислокации вооруженных сил Азербайджана из официальных данных МО Азербайджана! Плюс, если речь об армянах, на границе Армении с Азербайджаном находятся европейские наблюдатели, они там имеют современную и связанную с космической разведкой аппаратуру и получают точнейшую информацию о дислокации азербайджанской армии как минимум вдоль границы и в Карабахе. Сейчас XXI век и понятие «государственный секрет» или «шпионаж» изменились и больше связаны с военной технологией, а не с информацией о том, где и что расположено. Потому и интересно было бы узнать реальную причину ареста, ведь А.Вердиев для властей абсолютно свой человек.

- Вы сказали про информацию в документах ОБСЕ. Публикуются ли военные секреты в доступных обществу СМИ?

- Для ясности могу вспомнить реальную историю. В 1999 году мы с Лейлой Юнус решили показать абсурдность подобных обвинений и заодно проверить уровень нашего общества: она провела пресс-конференцию, где подробно рассказала о численности азербайджанской армии, причем детально и с цифрами. Но не указала источники, мол это ее данные. По глазам журналистов было видно, что они в шоке и далеко не все решились опубликовать ее данные. Это сделали только некоторые из них, но и они тут же нам начали звонить, что их вызывают в Генпрокуратуру и угрожают осудить за разглашение гостайны.

Через неделю она снова провела пресс-конференцию и положила перед собой большую стопку книг на английском и русском. Объяснила, что эти книги изданы официально, открыто продаются, и все эти цифры ею почерпнуты оттуда. В конце она показала изданную в Баку книгу «Армяно-азербайджанский конфликт: военный аспект», автор - полковник МО Азербайджана, помощник министра обороны Джангир Араслы. В этой книге были указаны те цифры, которые она неделей раньше дала на пресс-конференции.