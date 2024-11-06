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(40 минут назад)
Мазахир Панахов

Мазахир Панахов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Муниципальные выборы в Азербайджане состоятся не раньше 25 января

Такой вывод следует из сегодняшнего заявления главы ЦИК Мазахира Панахова о целесообразности проведения выборов после 25 января.

По его словам, к этому времени истекут сроки полномочий муниципальных советов действующего созыва.

Согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы каждые пять лет. До сих пор они проводились всегда в декабря.

Последние муниципальные выборы состоялись 23 декабря 2019 г.

В то же время, согласно другой статье ИК, полномочия муниципальных советов истекают в день первого заседания вновь избранного органа местного самоуправления.

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