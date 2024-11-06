Азербайджанские эксперты комментируют победу Трампа

Победа бывшего президента Дональда Трампа на выборах в США вызвала неоднозначную реакцию азербайджанских политиков и экспертов.

Политический аналитик Шахин Джафарли прокомментировал ситуацию в сети X, связав победу республиканцев с неэффективным правлением президента Джо Байдена: «Люди не хотели выбирать нынешнюю администрацию или ее представителя».

Бывший депутат Милли Меджлиса Гюльтекин Гаджибейли призвала азербайджанцев не унывать из-за победы Трампа, напомнив о его обещании «бомбить Москву», если Путин нападет на Украину. «Даже противники Трампа не сомневаются, что он накажет Китай и Иран за помощь России. Самым значимым его обещанием я считаю намерение снизить мировую цену на нефть до 40 долларов», — добавила Гаджибейли.

Касательно позиции Трампа в отношении политзаключенных Гаджибейли напомнил, что в первый срок Трампа в Беларуси не осталось политзаключенных, а в Азербайджане прошла самая крупная амнистия политзаключенных. «Ильхам Алиев проигнорировал 50 призывов госсекретаря Блинкена, но ответил на один призыв госсекретаря Помпео (во время первого срока Трампа) и восстановил Шахлу Гумбатову в коллегии адвокатов. Так что международная ситуация не складывается против Азербайджана. Напротив, видя стремление азербайджанцев к демократии, США окажут существенную поддержку нашей оппозиции», — отметил Гаджибейли.

Иса Гамбар, лидер партии «Мусават», отметил на LafTV, что баланс сил в США не позволяет президенту продвигать только свою повестку дня. Однако если республиканцы возьмут под контроль и Сенат, и Палату представителей, они фактически будут управлять США единолично. В противном случае президенту придется согласовывать решения с Конгрессом, что маловероятно, предположил он.

«Трамп — политик правого толка. Внутри страны он планирует сократить налоги, уменьшить социальную нагрузку на страну и занять более жесткую позицию в отношении иммиграции. Прогнозировать внешнюю политику республиканцев сложнее. Стоит отметить, что они критиковали иностранные расходы США, требуя сосредоточиться на внутренних проблемах. Так что подобная политика Трампа возможна, но реальность часто оказывается сложнее. Президент Буш также обещал сосредоточиться на внутренних делах, но после атак 11 сентября его администрация стала одной из самых открытых вовне в истории США», — добавил Гамбар.

Историк Ризван Гусейнов ожидает, что с учетом возможных мирных переговоров между Россией и Украиной на горизонте Трамп «выкрутит руки Москве», увеличив поставки оружия и помощь Украине. «Если украинские войска добьются успеха на фронте, США начнут консультации с Россией об условиях временного перемирия, параллельно начав переговоры с Украиной. Однако, если украинские власти не согласятся на условия США, военная и политическая поддержка администрации Зеленского может уменьшиться, что даст России шанс возобновить наступление. В конечном итоге есть вероятность, что Трампу не удастся надавить на Москву и Киев, чтобы начать переговоры. Эта зима может оказаться тяжелой для всех сторон конфликта», — заключил Гусейнов.