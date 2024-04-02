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(5 часов назад)
«Мусават» готовится к съезду

«Мусават» готовится к съезду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Мусават» готовится к съезду

Партия «Мусават» в мае проведет свой очередной съезд, на котором состоятся выборы главы организации и членов меджлиса. Об этом Turan сообщил заместитель председателя «Мусават» Фарадж Керимли.

По его словам, пока кандидатов на должность председателя партии не выдвинуто.

В настоящее время, руководителем партии является Ариф Гаджилы, который был избран на эту должность в 2014 г., а потом еще однажды переизбран.

«Мусават» была основана еще в 1911 году Мамед Эминоми Расулзаде и его соратниками.

С 1920 г. партия действовала в эмиграции.

В 1992 г. деятельность партии в Азербайджане была восстановлена и ее председателем был избран Иса Гамбар, который занимал этот пост до 2014 г.

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