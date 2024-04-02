«Мусават» готовится к съезду
«Мусават» готовится к съезду
Партия «Мусават» в мае проведет свой очередной съезд, на котором состоятся выборы главы организации и членов меджлиса. Об этом Turan сообщил заместитель председателя «Мусават» Фарадж Керимли.
По его словам, пока кандидатов на должность председателя партии не выдвинуто.
В настоящее время, руководителем партии является Ариф Гаджилы, который был избран на эту должность в 2014 г., а потом еще однажды переизбран.
«Мусават» была основана еще в 1911 году Мамед Эминоми Расулзаде и его соратниками.
С 1920 г. партия действовала в эмиграции.
В 1992 г. деятельность партии в Азербайджане была восстановлена и ее председателем был избран Иса Гамбар, который занимал этот пост до 2014 г.
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