«Мусават» готовится к съезду

Партия «Мусават» в мае проведет свой очередной съезд, на котором состоятся выборы главы организации и членов меджлиса. Об этом Turan сообщил заместитель председателя «Мусават» Фарадж Керимли.

По его словам, пока кандидатов на должность председателя партии не выдвинуто.

В настоящее время, руководителем партии является Ариф Гаджилы, который был избран на эту должность в 2014 г., а потом еще однажды переизбран.

«Мусават» была основана еще в 1911 году Мамед Эминоми Расулзаде и его соратниками.

С 1920 г. партия действовала в эмиграции.

В 1992 г. деятельность партии в Азербайджане была восстановлена и ее председателем был избран Иса Гамбар, который занимал этот пост до 2014 г.